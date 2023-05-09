Третьяк — о победе «России 25»: был советский хоккей в лучших отечественных традициях

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил победу «России 25» над сборной Беларуси (5:1) и поблагодарил Красноярск за организацию матча.
«От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю всех соотечественников с главным праздником нашей страны — с Днём Победы. В День Победы Россия чтит память всех, кто воевал, всех ветеранов и героев. Мы помним, какой подвиг совершили наши воины-победители, низкий им поклон. И огромное спасибо за нашу свободу, за возможность трудиться и улучшать жизнь в родной стране.
Сборная России всегда воспитывает в игроках патриотизм, готовность объединяться и идти вперёд ради общей победы. Когда мы играем в хоккей 9 мая, всегда играем только на победу. «Россия 25» великолепно провела матч с командой Белоруссии, наши хоккеисты сыграли на максимуме, доминировали с первой до последней минуты. Было видно, что команда стремится действовать не только эффективно, но и красиво. Комбинации, красивые передачи, неожиданные творческие решения, высокие скорости. Это был настоящий советский хоккей, игра в лучших отечественных традициях.
Хочется сказать спасибо Красноярску и отдельное спасибо временно исполняющему обязанности губернатора. За гостеприимство, за великолепную атмосферу на матче — полные трибуны, искренние эмоции, отличная поддержка. Болельщики вдохновляли команду, гнали её вперед. Уверен, что замечательный сибирский край надолго запомнит этот красивый матч. Рад, что получилось по-хоккейному поздравить красноярцев и всех жителей России, ведь победа во встрече получилась и зрелищной, и качественной», — цитирует Третьяка ТАСС.
Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы.
- 9 мая 2023
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