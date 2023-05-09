Голкипер Игорь Бобков продолжит карьеру в «Амуре»

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Голкипер Игорь Бобков продолжит карьеру в хабаровском «Амуре», сообщает хоккейное агентство Winners. Контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 32-летний голкипер сыграл за «Автомобилист» в 34 матчах, отразив 92,4 % бросков при коэффициенте надёжности 2,26. В плей-офф вратарь провёл три матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 4,17. Игорь Бобков является обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе омского «Авангарда». В 2011 году голкипер стал обладателем золотых медалей молодёжного чемпионата мира в Канаде.

2 мая стало известно, что голкипер «Амура» Евгений Аликин подписал контракт с «Автомобилистом» сроком на три года.

Напомним, хабаровчане в прошлом сезоне заняли десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.