Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Игорь Бобков продолжит карьеру в «Амуре»

Голкипер Игорь Бобков продолжит карьеру в «Амуре»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Игорь Бобков продолжит карьеру в хабаровском «Амуре», сообщает хоккейное агентство Winners. Контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 32-летний голкипер сыграл за «Автомобилист» в 34 матчах, отразив 92,4 % бросков при коэффициенте надёжности 2,26. В плей-офф вратарь провёл три матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 4,17. Игорь Бобков является обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе омского «Авангарда». В 2011 году голкипер стал обладателем золотых медалей молодёжного чемпионата мира в Канаде.

2 мая стало известно, что голкипер «Амура» Евгений Аликин подписал контракт с «Автомобилистом» сроком на три года.

Напомним, хабаровчане в прошлом сезоне заняли десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Генеральный директор «Амура» объяснил, почему клуб решил пригласить Мартемьянова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023