«Не собираюсь завершать карьеру». Капитан «Колорадо» Ландеског — об операции на колене

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал будущую операцию по пересадке хряща в правом колене и пропуск всего следующего сезона в НХЛ.

«В апреле мы пришли к выводу, что возвращение и игра в плей-офф — не вариант для меня. Я разговаривал со многими врачами и медицинскими экспертами, узнавал мнения о различных процедурах. Мы считаем, что операция — это лучшее решение для меня, чтобы вернуться и снова играть в хоккей.

Моё колено беспокоило меня в течение долгого времени, но я чувствовал, что если мы не будем торопиться, не станем спешить, чтобы уложиться в определённый срок или график, то я смогу вернуться и играть. Однако, я не понимал, что ущерб уже был нанесён.

В «пузыре» в 2020 году произошло что-то вроде странного несчастного случая. До этого у меня никогда не было проблем с коленом. Одно повлекло за собой другое, и в течение следующего года ситуация постепенно ухудшалась. В начале [прошлого] сезона это начало доставать меня ежедневно. Становилось всё хуже и хуже, пока мне не сделали первую операцию. В тот момент я, на самом деле, не осознавал всей сложности травмы.

Честно говоря, я вообще не думал завершать карьеру. Я провёл много времени, думая об этом, и когда я вернусь, то знаю, что для меня с самого начала всё не будет идеально. Но я знаю, что могу подготовиться, знаю, что с правильным руководством и с правильными людьми вокруг меня, я вернусь на лёд и окажу большое влияние на игру», — приводит слова Ландескога сайт НХЛ.