Самсонов пропустит четвёртый матч «Торонто» с «Флоридой», но вернётся в ближайшие дни

Российский голкипер Илья Самсонов пропустит четвёртый матч «Торонто Мэйпл Лифс» в серии второго раунда плей‑офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» из‑за травмы, сообщает журналист Майк Зайсбергер в своём «твиттере» со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Шелдона Кифа.

По словам Кифа, место в воротах команды займёт Джозеф Уолл. У Самсонова травма верхней части тела, он должен вернуться в строй со дня на день.

Напомним, Самсонова заменили на 21-й минуте третьего матча между «Флоридой» и «Торонто» (3:2 ОТ) после столкновения с одноклубником Люком Шенном. К этому моменту россиянин сделал восемь сейвов.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Илья провёл за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.