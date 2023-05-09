Ротенберг: без победы в ВОВ не было бы ни мирной жизни, ни полёта Гагарина, ни Суперсерии

Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг поздравил всех с Днём Победы и напомнил о важности этого праздника для России.

«С Днём Победы! Это главный праздник для нашей страны. Без победы в Великой Отечественной войне не было бы ни спокойной мирной жизни, ни полёта Гагарина в космос, ни Суперсерии — не было бы ничего. Всеми нашими сегодняшними успехами мы обязаны советскому солдату, который дошёл до Рейхстага и установил там Знамя Победы.

У сборной России есть традиция. Каждый год в канун 9 мая, где бы мы ни находились, идём возлагать цветы к памятнику советским воинам. Накатывают слёзы, когда видишь фамилии наших бойцов на граните где-нибудь в Чехии, Словакии, Германии или Дании. В такие моменты понимаешь, насколько высокой была цена Победы.

Давайте сегодня отдадим дань памяти нашим отважным предкам, благодаря подвигу которых мы имеем возможность жить и заниматься любимым делом. Спасибо им за мирное небо над нашими головами!», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 9 мая, на стадионе «Платинум Арена» в Красноярске прошёл матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Финальная сирена зафиксировала победу домашней команды со счётом 5:1.