Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»

Завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила в Сиэтле на «Климат Пледж-Арене». Игра закончилась победой «Далласа» со счётом 6:3.
В первом периоде был забит всего один гол. На 18-й минуте матча счёт заброшенным шайбам открыл Джейми Бенн.
На 25-й минуте удвоил преимущество гостей Томас Харли. На 30-й минуте забил Макс Доми. Джо Павелски забил ещё спустя минуту. На 32-й минуте впервые отличились хозяева – забил Джейден Шварц. На 40-й минуте Роопе Хинц отличился в последний раз для хозяев.
В третьем отрезке было забито три гола. На 44-й минуте Шварц оформил дубль. На 56-й минуте забил Адам Ларссон. Доми оформил дубль на 58-й минуте встречи. Ему ассистировал российский форвард Евгений Дадонов.
Таким образом, счёт в серии стал ничейным – 2-2.
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