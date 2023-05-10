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Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»

Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»
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Завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила в Сиэтле на «Климат Пледж-Арене». Игра закончилась победой «Далласа» со счётом 6:3.

В первом периоде был забит всего один гол. На 18-й минуте матча счёт заброшенным шайбам открыл Джейми Бенн.

На 25-й минуте удвоил преимущество гостей Томас Харли. На 30-й минуте забил Макс Доми. Джо Павелски забил ещё спустя минуту. На 32-й минуте впервые отличились хозяева – забил Джейден Шварц. На 40-й минуте Роопе Хинц отличился в последний раз для хозяев.

В третьем отрезке было забито три гола. На 44-й минуте Шварц оформил дубль. На 56-й минуте забил Адам Ларссон. Доми оформил дубль на 58-й минуте встречи. Ему ассистировал российский форвард Евгений Дадонов.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным – 2-2.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
10 мая 2023, среда. 04:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Хинц, Хейсканен) – 17:13 (5x4)   0:2 Харли (Доми, Кивиранта) – 24:46 (5x5)   0:3 Доми (Хэнли, Харли) – 29:25 (5x5)   0:4 Павелски (Робертсон, Дадонов) – 30:50 (5x4)   1:4 Шварц (Шульц, Гики) – 31:46 (5x5)   1:5 Хинц (Бенн) – 39:07 (5x5)   2:5 Шварц (Бьёркстранд, Данн) – 43:24 (6x5)   3:5 Ларссон (Данн, Бенирс) – 55:49 (5x5)   3:6 Доми (Дадонов, Линделль) – 57:39 (en)
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