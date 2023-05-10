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Дадонов — лидер «Далласа» по показателю полезности в текущем плей-офф НХЛ

В Сиэтле на «Климат Пледж-Арене» прошёл четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/2 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой «Далласа» со счётом 6:3.

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами, проведя на площадке 16 минут и 57 секунд. Показатель полезности россиянина по итогам матча составил «+3».

Дадонов вышел в единоличные лидеры «Далласа» по показателю полезности в текущем плей-офф. В 10 матчах россиянин имеет в графе «полезность» «+5». На втором месте по этому показателю в составе «Старз» расположились защитники Томас Харли и Джо Хенли, у которых показатель полезности «+4».

Всего в текущем плей-офф на счету Дадонова 8 (4+4) очков в 10 матчах.