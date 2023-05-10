Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дадонов — лидер «Далласа» по показателю полезности в текущем плей-офф НХЛ

Дадонов — лидер «Далласа» по показателю полезности в текущем плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Сиэтле на «Климат Пледж-Арене» прошёл четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/2 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой «Далласа» со счётом 6:3.

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами, проведя на площадке 16 минут и 57 секунд. Показатель полезности россиянина по итогам матча составил «+3».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
10 мая 2023, среда. 04:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Хинц, Хейсканен) – 17:13 (5x4)   0:2 Харли (Доми, Кивиранта) – 24:46 (5x5)   0:3 Доми (Хэнли, Харли) – 29:25 (5x5)   0:4 Павелски (Робертсон, Дадонов) – 30:50 (5x4)   1:4 Шварц (Шульц, Гики) – 31:46 (5x5)   1:5 Хинц (Бенн) – 39:07 (5x5)   2:5 Шварц (Бьёркстранд, Данн) – 43:24 (6x5)   3:5 Ларссон (Данн, Бенирс) – 55:49 (5x5)   3:6 Доми (Дадонов, Линделль) – 57:39 (en)

Дадонов вышел в единоличные лидеры «Далласа» по показателю полезности в текущем плей-офф. В 10 матчах россиянин имеет в графе «полезность» «+5». На втором месте по этому показателю в составе «Старз» расположились защитники Томас Харли и Джо Хенли, у которых показатель полезности «+4».

Всего в текущем плей-офф на счету Дадонова 8 (4+4) очков в 10 матчах.

Материалы по теме
Две голевые передачи Дадонова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023