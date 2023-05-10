Павелски стал 20-м игроком в истории НХЛ, забившим минимум 70 голов в плей-офф

Нападающий «Далласа» Джо Павелски забил один гол в четвёртом матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:3).

Всего в карьере 38-летнего ветерана 70 голов в матчах плей-офф НХЛ. Он стал 20-м хоккеистом в истории лиги, кому покорилась отметка в 70 заброшенных шайб. По этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом. Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей.

Из действующих игроков НХЛ больше Павелски в плей-офф забили лишь нападающие Сидни Кросби (71 гол) и Александр Овечкин (72 гола).

Напомним, в Сиэтле на «Климат Пледж-Арене» прошёл четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/2 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой «Далласа» со счётом 6:3.