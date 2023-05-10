«Мы были более голодны». Форвард «Далласа» — о победе в четвёртом матче серии с «Сиэтлом»
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Нападающий «Далласа» Макс Доми прокомментировал победу в четвёртом матче серии с «Сиэтлом» (6:3). Форвард отметился дублем и результативной передачей. Благодаря этой победе «Старз» сравняли счёт в серии — 2-2.
«Мы знали, что прошлая игра в нашем исполнении была плохой. Я думаю, что сегодня в целом у нас всё было хорошо, все выкладывались на площадке. Все были более голодны, чем в прошлой игре, и это было видно. Все хотели выиграть каждое единоборство и выиграть каждую шайбу, и нам это удавалось», — цитирует Доми пресс-служба лиги.
Доми был признан третьей звездой матча. В текущем плей-офф на счету нападающего 10 (3+7) очков в 10 матчах. Следующий матч серии пройдёт на площадке «Далласа» 12 мая.
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