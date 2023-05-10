«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Родионом Амировым

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Родион Амиров продлил арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым» ещё на один сезон, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».

По ходу прошедшего сезона многие хоккеисты в КХЛ и НХЛ выражали поддержку Амирову в его борьбе со страшной болезнью. Нападающий до сих пор проходит курс лечения и не принимал участия в матчах с января 2022 года.

Амиров является бронзовым призёром первенства России среди юношей 2001 г.р. (2017), бронзовым призёром Кубка Глинки/Гретцки (2018), серебряным призёром чемпионата мира U18 (2019), победителем конференции «Восток» регулярного чемпионата МХЛ (2019/2020), бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2020/2021).