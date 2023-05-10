Крикунов: нынешняя сборная России могла бы бороться за медали на чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что у нынешней сборной России были бы хорошие шансы на медали на предстоящем чемпионате мира. Напомним, сборные России и Беларуси не примут участия в чемпионате мира из-за решения Международной федерации хоккея.

«На чемпионате мира не будет наших ребят, интерес не тот будет у людей, но все скауты обязательно посмотрят игры. В КХЛ по три легионера клубы могут заявлять, все наши скауты посмотрят за турниром. Я сам буду смотреть, будет интересно.

Естественно, без сборной России зрелищность турнира упадёт. Посмотрите, сколько собирается народа на турнирах, когда играет наша сборная. Россиян будет не хватать.

Фавориты на ЧМ? Шведы могут собрать хорошую команду. Мы тоже могли собрать очень хорошую сборную, если бы играли там. Нынешняя сборная России могла бы за медали бороться, у нас много очень хороших, интересных ребят», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Напомним, групповые матчи чемпионата мира — 2023 состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.