Московское «Динамо» продлило контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Каблуковым
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Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Ильёй Каблуковым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.
Сезон-2022/2023 Каблуков провёл в составе московского «Динамо» и сыграл все 74 матча, набрав 17 (7+10) очков при показателе полезности «+4».
35-летний Каблуков за свою карьеру в КХЛ провёл 894 матча, в которых набрал 171 очко — забросил 58 шайб и отдал 113 результативных передач при показателе полезности «+15». Нападающий является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом 2018 года.
Каблуков является рекордсменом КХЛ по количеству матчей в рамках розыгрыша Кубка Гагарина среди нападающих. На счету форварда 166 матчей в плей-офф КХЛ.
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