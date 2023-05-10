Спортивный директор «Динамо» о подписании Каблукова: таких игроков в КХЛ почти не осталось

Спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Ильёй Каблуковым. Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на один год.
«Илья Каблуков — важная часть нынешнего состава нашей команды. Лидер, боец и опытный наставник для молодых ребят, которые только начинают большой путь в КХЛ. Таких игроков в нашей лиге почти не осталось, поэтому решение о продлении сотрудничества было не самым трудным. Продолжая двигаться в направлении по введению молодых игроков во взрослый хоккей, без такого игрока, как Илья Каблуков, не обойтись. Желаем нападающему успехов в новом сезоне!» — цитирует Сопина пресс-служба клуба.
Каблуков является рекордсменом КХЛ по количеству матчей в рамках розыгрыша Кубка Гагарина среди нападающих. На счету форварда 166 матчей в плей-офф КХЛ.
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