Спортивный директор «Динамо» о подписании Каблукова: таких игроков в КХЛ почти не осталось

Спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Ильёй Каблуковым. Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на один год.

«Илья Каблуков — важная часть нынешнего состава нашей команды. Лидер, боец и опытный наставник для молодых ребят, которые только начинают большой путь в КХЛ. Таких игроков в нашей лиге почти не осталось, поэтому решение о продлении сотрудничества было не самым трудным. Продолжая двигаться в направлении по введению молодых игроков во взрослый хоккей, без такого игрока, как Илья Каблуков, не обойтись. Желаем нападающему успехов в новом сезоне!» — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Каблуков является рекордсменом КХЛ по количеству матчей в рамках розыгрыша Кубка Гагарина среди нападающих. На счету форварда 166 матчей в плей-офф КХЛ.