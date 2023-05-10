Романцев — о продлении контракта с «Автомобилистом»: надеюсь, в этом году добьёмся цели

Нападающий «Автомобилиста» Данил Романцев прокомментировал подписание нового контракта с екатеринбургским клубом. Соглашение с форвардом рассчитано сроком на один год.

«Конечно, очень рад продлить контракт с «Автомобилистом», у нас отличная команда, хороший коллектив, есть поставленная цель, и, надеюсь, в этом году мы вместе сможем её достичь! Сейчас я поддерживаю форму. Хожу в зал, играю в теннис, скоро съезжу немного отдохнуть и продолжу готовиться к новому сезону. Я хорошо знаю новичков клуба: с Женей Аликиным и Лёхой Бывальцевым вместе играли в «Амуре», а с Кириллом Воробьёвым просто хорошо знаком, рад, что команда усилилась такими игроками», — цитирует Романцева пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Романцев принял участие в 73 матчах, включая плей-офф, в которых набрал 16 очков — забросил 10 шайб и сделал шесть результативных передач, при показателе полезности «+3».