Кожевников: хоккей не терпит бесхарактерных личностей, что и доказывает карьера Вайсфельда

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о реакции некоторых экспертов на его слова поддержки капитану «Авангарда» Дамиру Шарипзянову в его конфликте в СМИ с агентами Шуми Бабаевым и Алёшей Пилко. Специалист отдельно упомянул реакцию эксперта Леонида Вайсфельда, который в этом конфликте встал на сторону агентов.

«Не жалею ли, что выступил по теме «Авангарда» и агентов? Наоборот. Считаю, что всё правильно сделал. Нашему хоккею нужно то, что мы видим в Красноярске и Челябинске, но никак не в Омске. Более того, на следующий день со словами поддержки звонили многие ветераны, люди, с которыми не общался чуть ли не со своих хоккейных времён. Для многих это больная тема!

Кстати, этот скандальчик вскрыл некоторых людей — например, Леонида Вайсфельда, который, как обычно, выступил в стиле «и нашим и вашим». Сторонюсь бесхарактерных личностей, хоккей их не терпит, что и доказывает карьера Вайсфельда. Обычно критикую «Авангард», но, не взяв Вайсфельда, Омск едва ли не впервые за последнее время принял правильное решение. В хоккейном мире у бывшего арбитра своеобразная репутация, в своё время после него в руинах осталось несколько клубов. И то, что он с лёту влез в агентскую тему, это лишний раз подтвердило.

Мне жаль и «Авангард», и хоккеистов, которые попали в эту передрягу. Для всех это проигрышная ситуация. Омск явно теряет в качестве состава, а игроки — в финансах и, возможно, в стабильности своих карьер», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, защитник омского клуба выразил мнение, что агенты слишком завышают контрактные требования и затрудняют переговоры между «Авангардом» и лидерами клуба, являющимися их клиентами. Агент Пилко сказал, что контракт Шарипзянову дали «за умение вылизывать языком нужных людей», а Бабаев назвал защитника «крысой». Вайсфельд заявил, что Шарипзянов неправ, и поддержал агентов.