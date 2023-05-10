Кожевников: хоккей не терпит бесхарактерных личностей, что и доказывает карьера Вайсфельда

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о реакции некоторых экспертов на его слова поддержки капитану «Авангарда» Дамиру Шарипзянову в его конфликте в СМИ с агентами Шуми Бабаевым и Алёшей Пилко. Специалист отдельно упомянул реакцию эксперта Леонида Вайсфельда, который в этом конфликте встал на сторону агентов.
«Не жалею ли, что выступил по теме «Авангарда» и агентов? Наоборот. Считаю, что всё правильно сделал. Нашему хоккею нужно то, что мы видим в Красноярске и Челябинске, но никак не в Омске. Более того, на следующий день со словами поддержки звонили многие ветераны, люди, с которыми не общался чуть ли не со своих хоккейных времён. Для многих это больная тема!
Кстати, этот скандальчик вскрыл некоторых людей — например, Леонида Вайсфельда, который, как обычно, выступил в стиле «и нашим и вашим». Сторонюсь бесхарактерных личностей, хоккей их не терпит, что и доказывает карьера Вайсфельда. Обычно критикую «Авангард», но, не взяв Вайсфельда, Омск едва ли не впервые за последнее время принял правильное решение. В хоккейном мире у бывшего арбитра своеобразная репутация, в своё время после него в руинах осталось несколько клубов. И то, что он с лёту влез в агентскую тему, это лишний раз подтвердило.
Мне жаль и «Авангард», и хоккеистов, которые попали в эту передрягу. Для всех это проигрышная ситуация. Омск явно теряет в качестве состава, а игроки — в финансах и, возможно, в стабильности своих карьер», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
Напомним, защитник омского клуба выразил мнение, что агенты слишком завышают контрактные требования и затрудняют переговоры между «Авангардом» и лидерами клуба, являющимися их клиентами. Агент Пилко сказал, что контракт Шарипзянову дали «за умение вылизывать языком нужных людей», а Бабаев назвал защитника «крысой». Вайсфельд заявил, что Шарипзянов неправ, и поддержал агентов.
- 10 мая 2023
-
14:10
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:37
-
11:15
-
11:05
-
10:50
-
10:30
-
10:17
-
09:50
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:35
-
08:21
-
07:29
-
04:41
- 9 мая 2023
-
23:39
-
23:22
-
23:05
-
22:38
-
22:27
-
21:52
-
21:31
-
21:09
-
20:52
-
20:40
-
20:21