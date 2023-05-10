Кошечкин о «России 25»: к сборной всегда огромный интерес, высокий рейтинг телетрансляций

Олимпийский чемпион, чемпион мира — 2009 Василий Кошечкин поддержал решение ФХР провести турне сборной «Россия 25» по городам России.
«Это огромный шаг для популяризации хоккея. Во многих городах игру сборной видели лишь по телевизору, а сейчас у болельщиков нескольких российских городов и Минска появилась отличная возможность увидеть игру команды воочию. В Красноярске на игре было семь тысяч зрителей. К сборной всегда был огромный интерес, об этом можно судить и по рейтингу телетрансляций. Казалось бы, обычные товарищеские матчи, а тем не менее все они транслируются в прямом эфире. Активно обсуждают игру сборной в интернете.
Вообще хочу сказать, что в команде Романа Ротенберга много перспективных ребят. Некоторые их них уже своей активной игрой заявили о себе в матчах КХЛ в этом сезоне. Сами игры сборной необходимы как для популяризации хоккея в стране, так и для самих ребят. Не за горами тот день, когда мы вернёмся на международную арену. Благодаря в том числе и этим играм ребята набираются игрового опыта», — сказал Кошечкин в интервью «Чемпионату».
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