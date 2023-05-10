Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен расширенный состав сборной Казахстана на матчи чемпионата мира

Стал известен расширенный состав сборной Казахстана на матчи чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает «Шайба.kz», в расширенный состав сборной Казахстана на матчи чемпионата мира попали 28 хоккеистов. В окончательную заявку попадут 25 хоккеистов — 22 полевых и 3 вратаря.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко.

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Дмитрий Бреус, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королёв, Кирилл Полохов, Валерий Орехов.

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Андрей Буяльский, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Главный тренером сборной является Галым Мамбеталиев.

Сборная Казахстана на чемпионате мира попала в одну группу со Словенией, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Канадой. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Действующим победителем является сборная Финляндии.

Материалы по теме
Новая жизнь хоккея Казахстана. Уничтожили прежнюю сборную и достойно бились с Россией
Видео
Новая жизнь хоккея Казахстана. Уничтожили прежнюю сборную и достойно бились с Россией
Материалы по теме
Казахстан проиграл два матча с общим счётом 0:9 за неделю до старта ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023