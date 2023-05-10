Стал известен расширенный состав сборной Казахстана на матчи чемпионата мира

Как сообщает «Шайба.kz», в расширенный состав сборной Казахстана на матчи чемпионата мира попали 28 хоккеистов. В окончательную заявку попадут 25 хоккеистов — 22 полевых и 3 вратаря.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко.

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Дмитрий Бреус, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королёв, Кирилл Полохов, Валерий Орехов.

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Андрей Буяльский, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Главный тренером сборной является Галым Мамбеталиев.

Сборная Казахстана на чемпионате мира попала в одну группу со Словенией, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Канадой. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Действующим победителем является сборная Финляндии.