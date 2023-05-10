Вайсфельд: читаю все комментарии Кожевникова. Если нужно посмеяться, то это лучший способ

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который намекнул на неудачную карьеру специалиста и назвал его бесхарактерным.
«Не пропускаю ни одного высказывания Кожевникова, с большим интересом читаю все его комментарии. Если нужно посмеяться, то это лучший способ. У него, конечно, была головокружительная карьера. Правда, не припомню, где он работал после её окончания.
Если рассуждать о ситуации, связанной с агентами и защитником «Авангарда» Шарипзяновым, то я ещё раз могу повторить: игроку неэтично обсуждать контракты своих коллег. Что касается агентов, то форма, в которой они это представили, неприемлема, но по сути они всё сказали правильно», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 10 мая 2023
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