Вайсфельд: читаю все комментарии Кожевникова. Если нужно посмеяться, то это лучший способ

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который намекнул на неудачную карьеру специалиста и назвал его бесхарактерным.

«Не пропускаю ни одного высказывания Кожевникова, с большим интересом читаю все его комментарии. Если нужно посмеяться, то это лучший способ. У него, конечно, была головокружительная карьера. Правда, не припомню, где он работал после её окончания.

Если рассуждать о ситуации, связанной с агентами и защитником «Авангарда» Шарипзяновым, то я ещё раз могу повторить: игроку неэтично обсуждать контракты своих коллег. Что касается агентов, то форма, в которой они это представили, неприемлема, но по сути они всё сказали правильно», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.