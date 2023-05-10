Уайдман: наверное, русские смотрят на американцев как на сумасшедших

Американский бывший защитник «Торпедо» Крис Уайдман рассказал, что изменил своё отношение к иностранцам в НХЛ, потому что им приходится преодолевать много трудностей, выступая в чужой стране.
«Не знаю, кому сложнее – североамериканцу в КХЛ или русскому в НХЛ, но я зауважал русских игроков, да и европейцев, которые приезжают за океан. У нас своеобразная культура. В России семья – это главное, там есть основополагающие ценности, которых нам здесь не хватает. Мне повезло вырасти в очень любящей семье, но мне кажется, что сейчас наша культура от этого отходит. Наверное, русские смотрят на нас как на сумасшедших», — сказал Уайдман в подкасте Cam&Strick.
Игрок обороны провёл за нижегородский клуб сезон-2020/2021 и стал лучшим бомбардиром лиги среди защитников с 41 (9+32) очком в 59 матчах.
- 10 мая 2023
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