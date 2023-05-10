Нападающий СКА Хуснутдинов получил перелом, хоккеисту предстоит операция
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Как сообщает пресс-служба сборной России, нападающий СКА и «России 25» Марат Хуснутдинов получил перелом. Сообщается, что игроку предстоит операция, но, по прогнозам, он должен успеть восстановиться к началу следующего сезона.
Хуснутдинов получил травму в одном из матчей сборной «Россия 25», проходившем в Челябинске со сборной Беларуси. В этих матчах нападающий был назначен капитаном российской сборной.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Хуснутдинов провёл 63 матча, в которых набрал 41 очко — забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 16 матчей и семь набранных баллов — он забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.
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