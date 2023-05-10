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Шаров: в прошлом сезоне я перешёл на другой уровень, появилась уверенность

Шаров: в прошлом сезоне я перешёл на другой уровень, появилась уверенность
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Нападающий Александр Шаров, перешедший из «Сибири» в «Салават Юлаев» прокомментировал свою успешную игру в прошлом сезоне.

«29 шайб за «Сибирь» – рекорд и абсолютно лучший сезон в карьере, почему всё так хорошо сложилось? Самое основное – это то, что появилась уверенность, которой раньше не хватало. Много факторов сложилось: хорошее большинство, доверие тренерского штаба и партнёры. Но самое основное – это то, что у меня была личная уверенность, которой, повторюсь, до этого не хватало.

Из чего она сформировалась? Наверное, она приходила мне с каждой игрой. Я с самого начала сезона начал набирать очки и забивать. Покер вот оформил в матче с «Витязем». Конечно, после такого количества заброшенных шайб уверенность автоматически добавилась. Я перешёл на другой уровень, и теперь мне нужно только улучшать свои результаты», — сказал Шаров в интервью Allhockey.

Напомним, 27-летний форвард набрал 50 (29+21) очков в 65 встречах, побив личный рекорд результативности.

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