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Кожевников: очень нравится Ткачёв, но для НХЛ он не подходит

Кожевников: очень нравится Ткачёв, но для НХЛ он не подходит
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о шансах форварда «Авангарда» Владимира Ткачёва заиграть в НХЛ.

«Как оцениваю шансы Ткачёва заиграть в НХЛ? Никак. Мне очень нравится этот форвард, у него полусоветский стиль, но для НХЛ он не подходит. Что значит полусоветский? Ткачёв старается играть красиво, всё время что-то придумывает, рисует. Если бы он ещё давал стабильный командный результат, вёл за собой, то был бы нашей, советской школой, которая по максимуму ценилась и в НХЛ. А так он наш лишь наполовину», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

27-летний нападающий в прошедшем сезоне КХЛ сыграл в регулярке за «Авангард» 64 матча, в которых набрал 59 (23+36) очков. В плей-офф на счету Ткачёва 14 матчей и 14 (3+11) результативных баллов.

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