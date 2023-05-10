Каменский: Мичков имеет всё для того, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным
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Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что нападающему Матвею Мичкову стоит поехать в тренировочный лагерь клуба НХЛ.
«Мичков имеет всё для того, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным. У него прекрасный креативный взгляд на хоккей. Он непредсказуемый для соперников. К тому же он обладает большим желанием биться в каждом матче. Всё в его руках.
Стоит ли ему уезжать в ближайшее время в НХЛ? Думаю, стоит съездить в тренировочный лагерь, чтобы всё посмотреть и изучить. А потом принимать решение по продолжению карьеры», — сказал Каменский в интервью Sport24.
Ранее журналист портала The Athletic предположил, что Мичкова задрафтует «Сан-Хосе Шаркс» под четвёртым номером.
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