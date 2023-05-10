Каменский: Мичков имеет всё для того, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что нападающему Матвею Мичкову стоит поехать в тренировочный лагерь клуба НХЛ.

«Мичков имеет всё для того, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным. У него прекрасный креативный взгляд на хоккей. Он непредсказуемый для соперников. К тому же он обладает большим желанием биться в каждом матче. Всё в его руках.

Стоит ли ему уезжать в ближайшее время в НХЛ? Думаю, стоит съездить в тренировочный лагерь, чтобы всё посмотреть и изучить. А потом принимать решение по продолжению карьеры», — сказал Каменский в интервью Sport24.

Ранее журналист портала The Athletic предположил, что Мичкова задрафтует «Сан-Хосе Шаркс» под четвёртым номером.