Нападающий Шаров: в «Салавате» меня видят на лидирующих позициях

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал о переговорах с уфимским клубом и о своей роли в команде.
«Насколько трудным был переговорный процесс? Не скажу, что он получился трудным. Скорее затяжным, потому что несколько клубов проявляли ко мне интерес. Я выбирал по игровым условиям и заинтересованности во мне, и так вышло, что у Уфы была самая чёткая позиция. Мне сказали, где меня видят и как я буду играть. Поэтому я сделал свой выбор в пользу «Салавата».
В какой роли меня рассматривают? На лидирующих позициях. Конкретно не буду ничего говорить, но самое главное — я услышал то, что мне нужно было. Если вкратце, то буду играть на тех же ролях, что и в «Сибири», — сказал Шаров в интервью Allhockey.
Ранее Шаров прокомментировал свою успешную игру в прошлом сезоне.
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