Порядин: плей-офф в «Спартаке» даже не обсуждается, надо играть и выходить туда

Нападающий «Спартака» Павел Порядин заявил, что уверен в выходе красно-белых в розыгрыш Кубка Гагарина в следующем сезоне.

«Каждый сезон мы видим, что ход плей-офф несколько меняется. В этом году все очень упорно играли в первом раунде, не было явных аутсайдеров. Я считаю, что мы с «Ак Барсом» играли на равных, но нам немного не хватило, поэтому каждый сезон — это новая страничка. Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться. Надо играть и выходить туда, а мне нужно выходить и доказывать, что меня не зря пригласили в команду», — цитирует Порядина ТАСС.

26-летний Порядин стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов лиги, набрав 41 (24+17) очко в 73 матчах чемпионата и плей-офф.