«Очень сложно заменить капитана». Генменеджер «Колорадо» — о травме Ландескога

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд прокомментировал отсутствие капитана команды Габриэля Ландескога, которому потребуется операция на колене. После неё игрок пропустит весь сезон-2023/2024.
«Ландеског — особенный игрок в НХЛ, и для нашей команды его важность не ограничивается игрой на льду. Он мощный форвард, который участвует в каждой игровой ситуации. Что касается его замены — очень сложно заменить капитана. Он делает многое и вне льда. Его действительно сложно заменить. Но его операция потенциально открывает нам возможности, которые не были доступны в прошлом сезоне.
Президент по хоккейным операциям Джо Сакик, я и наши скауты всегда будем использовать любую возможность, чтобы усилить команду. Это касается как краткосрочных, так и долгосрочных подписаний», — цитирует Макфарланда официальный сайт «Колорадо».
- 10 мая 2023
-
20:35
-
20:10
-
20:05
-
19:43
-
19:33
-
19:15
-
18:44
-
18:26
-
18:10
-
18:00
-
17:39
-
17:32
-
17:11
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:40
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:05
-
12:45