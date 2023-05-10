«Очень сложно заменить капитана». Генменеджер «Колорадо» — о травме Ландескога

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд прокомментировал отсутствие капитана команды Габриэля Ландескога, которому потребуется операция на колене. После неё игрок пропустит весь сезон-2023/2024.

«Ландеског — особенный игрок в НХЛ, и для нашей команды его важность не ограничивается игрой на льду. Он мощный форвард, который участвует в каждой игровой ситуации. Что касается его замены — очень сложно заменить капитана. Он делает многое и вне льда. Его действительно сложно заменить. Но его операция потенциально открывает нам возможности, которые не были доступны в прошлом сезоне.

Президент по хоккейным операциям Джо Сакик, я и наши скауты всегда будем использовать любую возможность, чтобы усилить команду. Это касается как краткосрочных, так и долгосрочных подписаний», — цитирует Макфарланда официальный сайт «Колорадо».