Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев — о драфте НХЛ: не думаю, что Мичков будет выбран в первой пятёрке

Дементьев — о драфте НХЛ: не думаю, что Мичков будет выбран в первой пятёрке
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ — 2023.

«В этом году ожидается очень хороший драфт. Будет представлена целая россыпь очень серьёзных игроков, так что выбор для клубов будет большой. Но я не думаю, что Матвей Мичков будет выбран в первой пятёрке. И есть сомнения, что он будет выбран даже в десятке. Дело в том, что у клубов, которые представлены в первой пятёрке, есть свои тонкости. Предыдущие драфты они провели очень хорошо и достаточно насытили свои составы талантливыми и молодыми игроками.

И такие клубы, как «Анахайм, «Коламбус», «Сан-Хосе», могут провести обмен. А учитывая, что у Матвея очень большой контракт в России, они не станут втягиваться в эту историю и будут решать свои сиюминутные проблемы, драфтуя североамериканский хоккеистов, либо тех, которые будут доступны к подписанию в ближайшие годы.

«Коламбус»? Они не будут брать ещё одного [россиянина]. А что касается интереса «Сан-Хосе», то тоже сомнительно, что «акулы» возьмут Мичкова. Они в своё время сильно обожглись на подписании наших хоккеистов. Так что, я думаю, основная ставка будет на североамериканских хоккеистов. А для Матвея будет очень сложной задачей попасть даже в топ-10», — приводит слова Дементьева RT.

Материалы по теме
Кто заберёт Мичкова на драфте НХЛ? По котировкам главного русского таланта бьют две вещи
Кто заберёт Мичкова на драфте НХЛ? По котировкам главного русского таланта бьют две вещи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023