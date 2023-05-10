Дементьев — о драфте НХЛ: не думаю, что Мичков будет выбран в первой пятёрке

Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ — 2023.

«В этом году ожидается очень хороший драфт. Будет представлена целая россыпь очень серьёзных игроков, так что выбор для клубов будет большой. Но я не думаю, что Матвей Мичков будет выбран в первой пятёрке. И есть сомнения, что он будет выбран даже в десятке. Дело в том, что у клубов, которые представлены в первой пятёрке, есть свои тонкости. Предыдущие драфты они провели очень хорошо и достаточно насытили свои составы талантливыми и молодыми игроками.

И такие клубы, как «Анахайм, «Коламбус», «Сан-Хосе», могут провести обмен. А учитывая, что у Матвея очень большой контракт в России, они не станут втягиваться в эту историю и будут решать свои сиюминутные проблемы, драфтуя североамериканский хоккеистов, либо тех, которые будут доступны к подписанию в ближайшие годы.

«Коламбус»? Они не будут брать ещё одного [россиянина]. А что касается интереса «Сан-Хосе», то тоже сомнительно, что «акулы» возьмут Мичкова. Они в своё время сильно обожглись на подписании наших хоккеистов. Так что, я думаю, основная ставка будет на североамериканских хоккеистов. А для Матвея будет очень сложной задачей попасть даже в топ-10», — приводит слова Дементьева RT.