Кожевников: ажиотажа, как на «России 25», в Челябинске не было — «Трактор» играл уныло

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о матчах «России 25» со сборной Беларуси в Челябинске и Красноярске.

«Не сомневался, что идея с турне сборной «Россия 25» сработает. После хорошего клубного сезона сборная подхватила это хоккейное настроение и даже усилила. Такого ажиотажа, как на сборной, в Челябинске в этом чемпионате не было, поскольку «Трактор» играл уныло. Та же картина на сборной в Красноярске – переполненные трибуны, праздник!

И ещё я убедился, что очень многое зависит от организации, от отношения к своему делу. В Астане, мне показалось, на уровень российского этапа турне не вышли. Как следствие – та же атмосфера, что и на «Барысе» в регулярном чемпионате», – сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Кожевников ответил на вопрос о шансах форварда «Авангарда» Владимира Ткачёва заиграть в НХЛ.