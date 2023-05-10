Дементьев: Мичкову категорически не стоит уезжать в НХЛ этим летом

Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев заявил, что форварду Матвею Мичкову не стоит уезжать в НХЛ этим летом.
«Стоит ли Матвею Мичкову уезжать в НХЛ этим летом, если появится такая возможность? Категорически нет. Потому что всерьёз рассматривать Национальную хоккейную лигу нужно только с 22 лет.
Лишь два первых номера драфта за последние десять лет смогли сразу заиграть в лиге. Это Остон Мэттьюс из «Торонто» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Все остальные первые и вторые номера с большим трудом могли конкурировать в своих клубах в таком юном возрасте.
Так что рубеж в 21-22 года очень важен для созревания спортсмена — как в физическом, так и в моральном плане, для постоянной и уверенной игры на таком уровне. Тот же Овечкин поехал в «Вашингтон» в 21 год и сделал это после молодёжного чемпионата мира. Поэтому Матвей сперва должен закрепиться в основе своего клуба в КХЛ», — сказал Дементьев в интервью RT.
Ранее Дементьев поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ — 2023.
- 10 мая 2023
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