Мето — об операции Ландескога: моё колено после такого не вернулось к нужному состоянию

Бывший защитник «Коламбус Блю Джекетс», «Оттавы Сенаторз» и «Даллас Старз» Марк Мето прокомментировал новость про операцию на колене у капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога.

«Мне провели такую же операцию на левом колене. Процесс восстановления очень жёсткий. Моё колено так и не вернулось к кондициям, при которых можно было бы выступать и кататься на уровне НХЛ. Тем не менее, я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он всё же вернётся к игре», — написал Мето в своём «твиттере».

Напомним, Ландескогу 10 мая будет проведена операция по пересадке хряща в правом колене, после которой нападающий, как ожидается, пропустит весь сезон-2023/2024. 30-летний капитан «Эвеланш» набрал 59 (30+29) очков в 51 игре в регулярном сезоне-2021/2022. Ранее Ландеског стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» в 2022 году.