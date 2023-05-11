Карлссон, Пастрняк и Макдэвид претендуют на престижную награду «Тед Линдсей Эворд»

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) назвала трёх претендентов на индивидуальную награду «Тед Линдсей Эворд», которая вручается самому выдающемуся игроку сезона НХЛ.

На престижную награду претендует защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Карлссон принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 76 результативных передач. Пастрняк, в свою очередь, забил 61 гол и сделал 52 результативные передачи в 82 играх.

Макдэвид также провёл 82 матча в регулярном чемпионате, в которых забил 64 гола и сделал 89 результативных передач.