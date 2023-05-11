Шесть игроков российских клубов вошли в составы сборных на чемпионат мира – 2023

В среду, 10 мая, последние сборные опубликовали предварительные составы на чемпионат мира – 2023. По данным Elite Prospects, в составы 16 команд-участниц попали всего шесть представителей российских клубов.

Пятеро из них включены в расширенный состав национальной команды Казахстана: Валерий Орехов («Адмирал», КХЛ), Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Роман Старченко («Спартак», КХЛ), Евгений Рымарев (АКМ, ВХЛ) и Максим Мусоров («Химик», ВХЛ). Ещё один игрок попал в заявку сборной Словении — Ян Дрозг («Амур», КХЛ).

КХЛ в предварительных составах представляют 14 игроков. Помимо упомянутых Дрозга, Орехова и Старченко ещё 11 хоккеистов привлечены в сборную Казахстана из «Барыса». Представительство российских клубов и КХЛ ещё может сократиться, поскольку в заявку казахстанцев войдёт 25 игроков, а сейчас в составе 28 человек.

В заявках на чемпионат мира 2022 года числился 21 игроков из российских клубов в составе семи сборных, а КХЛ представляли 36 хоккеистов.

Чемпионат мира – 2023 стартует 12 мая.