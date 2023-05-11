Матч «Флориды» и «Торонто» завершился массовой дракой

Завершился четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

После игры хоккеисты обеих команд вступили в ожесточённую массовую драку. Российский голкипер Сергей Бобровский принял решение в поединке не участвовать.

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В составе «Торонто» отличились Вильям Нюландер и Митчелл Марнер.

За Флориду» забил только Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва.

Таким образом, «Торонто» одержал свою первую победу в серии с «Флоридой», сделав счёт 1-3.

Следующий матч между командами состоится 13 мая, начало – в 2:00 мск.