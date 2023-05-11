«Сегодня ребята поставили всё на карту». Голкипер «Торонто» о победе в матче с «Флоридой»

Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл прокомментировал победу в четвёртом матче серии с «Флоридой» (2:1). Вратарь отразил 24 из 25 бросков и был признан второй звездой встречи. Этот матч стал дебютным для голкипера в качестве стартового вратаря плей-офф.
«Да, это была довольно крутая игра, и любая возможность сыграть с этой командой — особенная. Для меня было очень приятно видеть, как усердно мы играли сегодня вечером. Ребята блокировали броски и поставили всё на карту. Это было просто потрясающе», — цитирует Уолла пресс-служба НХЛ.
24-летний американец стал всего восьмым голкипером-новичком в истории НХЛ, кому удалось одержать победу в первом старте в карьере в плей-офф, и сделать это в матче, поражение в котором означало для его команды вылет из розыгрыша Кубка Стэнли.
Благодаря этой победе «Торонто» сократил отставание в серии 1-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Торонто» 13 мая.
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