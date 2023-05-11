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Киф — о победе в четвёртой игре серии с «Флоридой»: это был наш лучший матч в сезоне

Киф — о победе в четвёртой игре серии с «Флоридой»: это был наш лучший матч в сезоне
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф остался доволен действиями подопечных в четвёртом матче серии с «Флоридой» (2:1). Благодаря этой победе «Торонто» сократил отставание в серии 1-3.

«Я думаю, что с точки зрения усилия это был наш лучший матч в сезоне. С начала и до конца матча мы не расслаблялись. Очевидно, это была очень близкая игра, но наша самоотверженность и упорство при игре в обороне были лучшими за весь год. Это была невероятная работа наших ребят», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Напомним, в воротах «Торонто» играл голкипер-новичок Джозеф Уолл, который заменил травмированного в прошлом матче россиянина Илью Самсонова. Следующий матч пройдёт на площадке «Торонто» 13 мая.

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