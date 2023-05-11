В концовке матча «Эдмонтон» — «Вегас» состоялась яркая кровавая драка

Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
На последней минуте матча состоялась яркая драка между защитником «Эдмонтона» Дарнеллом Нурсом и защитником «Вегаса» Николасом Хагом. Хоккеисты на протяжении всего матча подначивали друг друга. Инициировал потасовку Нурс, он же оказался победителем в продолжительном бою, нанеся больше повреждений сопернику. По итогам боя Хаг остался с разбитым лицом и окровавленной майкой.
Фото: кадр трансляции
Отметим, что по итогам матча команды на двоих набрали 111 штрафных минут. Благодаря этой победе «Эдмонтон» сравнял счёт в серии 2-2. Следующий матч состоится на площадке «Вегаса» 13 мая.
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