«У соперника тоже хорошая команда». Бобровский — о поражении в четвёртом матче с «Торонто»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Торонто» (1:2). Россиянин прервал свою шестиматчевую победную серию, отразив 23 из 25 бросков по воротам. Бобровский был признан третьей звездой матча.

«Победная шайба соперника? Был немного неудачный отскок шайбы, но что есть, то есть. Я думаю, что мы провели хорошую игру. Мы боролись и хорошо играли в обороне. У соперника тоже хорошая команда, так что сегодня получился такой результат», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе «Торонто» сократил отставание в серии 1-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Торонто» 13 мая.