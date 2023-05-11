Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 170 очков в сезоне с учётом плей-офф
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче серии с «Вегасом» (4:1). Всего на счету канадца в текущем сезоне стало 170 (69+101) очков в 92 матчах с учётом регулярного чемпионата и плей-офф.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
11 мая 2023, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Бьюгстад (Костин) – 06:46 (5x5) 2:0 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 07:38 (5x4) 3:0 Экхольм (Драйзайтль, Ямамото) – 13:30 (5x5) 4:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нурс) – 34:45 (5x5) 4:1 Руа (Каррье, Теодор) – 45:58 (5x5)
Таким образом, Макдэвид стал лишь пятым хоккеистом в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 170 очков в сезоне, если учесть плей-офф и регулярный чемпионат. Чаще всего такого результата добивался Уэйн Гретцки, 10 раз набравший не менее 170 очков. Трижды такое делал Марио Лемье, и по разу добивались аналогичного результата Майк Босси и Яромир Ягр.
Макдэвид завершил регулярный чемпионат с 153 (64+89) очками в 82 матчах и добавил к ним 17 (5+12) очков в 10 встречах плей-офф.
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