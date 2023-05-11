Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 170 очков в сезоне с учётом плей-офф

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче серии с «Вегасом» (4:1). Всего на счету канадца в текущем сезоне стало 170 (69+101) очков в 92 матчах с учётом регулярного чемпионата и плей-офф.

Таким образом, Макдэвид стал лишь пятым хоккеистом в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 170 очков в сезоне, если учесть плей-офф и регулярный чемпионат. Чаще всего такого результата добивался Уэйн Гретцки, 10 раз набравший не менее 170 очков. Трижды такое делал Марио Лемье, и по разу добивались аналогичного результата Майк Босси и Яромир Ягр.

Макдэвид завершил регулярный чемпионат с 153 (64+89) очками в 82 матчах и добавил к ним 17 (5+12) очков в 10 встречах плей-офф.