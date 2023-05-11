«Автомобилист» повторил контрактное предложение «Нефтехимика» защитнику Севостьянову
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«Автомобилист» повторил контрактное предложение «Нефтехимика» защитнику Александру Севостьянову, сообщает пресс-служба КХЛ. Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. Это означает, что екатеринбургский клуб оставил игрока у себя.
Севостьянов в прошедшем сезоне КХЛ провёл шесть матчей без набранных очков. Показатель полезности 25-летнего игрока обороны составил «-3».
Ранее «Нефтехимик» сделал контрактное предложение ещё одному хоккеисту «Автомобилиста» — нападающему Дмитрию Жукенову.
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