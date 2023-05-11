«Трактор» подписал контракт с нападающим Александром Шаровым
Поделиться
«Трактор» подписал контракт с нападающим Александром Шаровым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что контракт с форвардом рассчитан на два сезона.
Шаров является воспитанником хоккейной школы «Трактор». В составе «Белых Медведей» дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата МХЛ (2014, 2015). За «Трактор» нападающий выступал на протяжении шести сезонов, провёл 265 игр, забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В составе челябинского клуба становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2018).
Форвард провёл пять матчей в составе олимпийской сборной России и отметился тремя результативными передачами.
В прошедшем сезоне 27-летний Шаров выступал за «Амур», где набрал 18 (7+11) очков за 68 матчей.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
12:15
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
07:55
-
07:49
-
07:02
-
06:53
-
06:39
-
05:24
-
04:38
-
02:27
- 10 мая 2023
-
23:30
-
23:11
-
22:41
-
22:27
-
22:09
-
21:50
-
21:28
-
21:15
-
20:35
-
20:10
-
20:05
-
19:43
Партнерский контент