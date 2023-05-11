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«Трактор» подписал контракт с нападающим Александром Шаровым

«Трактор» подписал контракт с нападающим Александром Шаровым
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«Трактор» подписал контракт с нападающим Александром Шаровым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что контракт с форвардом рассчитан на два сезона.

Шаров является воспитанником хоккейной школы «Трактор». В составе «Белых Медведей» дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата МХЛ (2014, 2015). За «Трактор» нападающий выступал на протяжении шести сезонов, провёл 265 игр, забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В составе челябинского клуба становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2018).

Форвард провёл пять матчей в составе олимпийской сборной России и отметился тремя результативными передачами.

В прошедшем сезоне 27-летний Шаров выступал за «Амур», где набрал 18 (7+11) очков за 68 матчей.

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