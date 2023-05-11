Главный тренер «Эдмонтона» — о 4:1 с «Вегасом»: теперь эта серия до двух побед

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал победу в четвёртом матче серии с «Вегасом» (4:1). Благодаря этой победе «Ойлерз» сравняли счёт в серии 2-2.

«Большая победа для нашей команды. Теперь эта серия до двух побед. Мы верим в то, что нужно не выключаться из игры от свистка до свистка, завершая прессинг силовыми приёмами по правилам. Когда мы делаем это, то утомляем соперника и вызываем у него разочарование. Сегодня у нас был хороший план на игру, и ребята следовали ему до последней секунды матча», — цитирует Вудкрофта пресс-служба лиги.

Отметим, что матч изобиловал грубостями, на двоих команды набрали 111 штрафных минут. Следующий матч серии состоится на площадке «Вегаса» 13 мая.