Юрзинов-ст.: дело чести для КХЛ — вернуть наши исторические хоккейные центры

Трёхкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший поделился впечатлениями от матчей сборной «Россия 25» и выразил надежду на расширение географии КХЛ засчёт клубов из хоккейных регионов.
«Не сомневался, что тур сборной «Россия 25» принесет большой успех. Дело не только в яркой игре, но и в хоккейной атмосфере. Аншлаги в Челябинске и Красноярске, с привлечением первых лиц регионов, с отличной «картинкой» — всё это говорит о том, что организаторы турне всё сделали правильно. Уверен, что в таком же праздничном ритме пройдут и последующие туры в Туле и Минске.
Но самое главное, что эти матчи показали: сборная России необходима стране, она — её главная команда. Для меня это очень важно, ведь пять десятков лет назад начал работать в национальной команде, отдал ей всю свою хоккейную жизнь. Хотелось бы, чтобы даже в условиях железного занавеса идея сборной страны только усиливалась бы.
Не менее важна география этого тура. Мы в долгу перед такими городами, как Новокузнецк, Тольятти или Ханты-Мансийск, которых в своё время почему-то освободили от КХЛ и тем самым притормозили в развитии. Будут живы наши исторические хоккейные центры — будет жив хоккей клубов и сборных. Кстати, матчи команды «России 25» показали, где точки роста для КХЛ. Тот же Красноярск вполне способен играть в КХЛ. Что уж говорить про более традиционные центры — такие как Новокузнецк, где лет семьдесят назад начинал свою профессиональную карьеру, ещё на открытом льду. На мой взгляд, это дело чести для КХЛ — вернуть хоккейные центры. Но лучше их не пугать жёсткими требованиями, а, наоборот, заманивать. Естественно, при соблюдении ими каких-то минимальных условий», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.
Напомним, в следующем сезоне КХЛ примет участие тольяттинская «Лада». Красноярский «Сокол» в прошедшем сезоне ВХЛ дошёл до финала Кубка Петрова, где уступил подмосковному «Химику» в четырёх матчах. Новокузнецкий «Металлург» также уступил «Химику» в полуфинале плей-офф ВХЛ.
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