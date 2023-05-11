Нападающий тульского АКМ Рыбаков присоединился к сборной «Россия 25»

Нападающий тульского АКМ Владислав Рыбаков присоединился к сборной «Россия 25», сообщает пресс-служба сборной.

В прошедшем сезоне 23-летний нападающий набрал 15 (9+6) очков в 44 играх регулярного чемпионата ВХЛ. В розыгрыше Кубка Петрова на счету форварда 3 (1+2) набранных очка в 14 матчах.

Напомним, сборная «Россия 25» в рамках своего турне провела уже пять матчей, четыре из которых были со сборной Беларуси и один со сборной Казахстана. Единственное поражение российская сборная потерпела от белорусов со счётом 4:7.

12 и 13 мая «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле, 15 и 16 мая – в Минске.