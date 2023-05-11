Нападающий тульского АКМ Рыбаков присоединился к сборной «Россия 25»
Поделиться
Нападающий тульского АКМ Владислав Рыбаков присоединился к сборной «Россия 25», сообщает пресс-служба сборной.
В прошедшем сезоне 23-летний нападающий набрал 15 (9+6) очков в 44 играх регулярного чемпионата ВХЛ. В розыгрыше Кубка Петрова на счету форварда 3 (1+2) набранных очка в 14 матчах.
Напомним, сборная «Россия 25» в рамках своего турне провела уже пять матчей, четыре из которых были со сборной Беларуси и один со сборной Казахстана. Единственное поражение российская сборная потерпела от белорусов со счётом 4:7.
12 и 13 мая «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле, 15 и 16 мая – в Минске.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
12:30
-
12:15
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
07:55
-
07:49
-
07:02
-
06:53
-
06:39
-
05:24
-
04:38
-
02:27
- 10 мая 2023
-
23:30
-
23:11
-
22:41
-
22:27
-
22:09
-
21:50
-
21:28
-
21:15
-
20:35
-
20:10
-
20:05
Партнерский контент