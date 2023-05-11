Фёдоров отреагировал на включение себя в тройку номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров дал оценку прошедшему сезону и поделился эмоциями от включения в список трёх номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2022/2023 в КХЛ.
«Оцениваю сезон положительно, он получился сложным, проделана огромная работа. Заняли в регулярке второе место, но не всё легко далось. В следующем сезоне постараемся отработать ещё лучше. 27 игр в плей-офф из 28 возможных – сложновато для всех. Считаю, что нам удалось подвести команду как к регулярке, так и к плей-офф, хотя каждая серия складывалась сложно и была близка к провалу. Ребята собрались и сыграли важные матчи на все 120%. Огромная победа для ЦСКА в год столетия.
Меня номинировали на звание главного тренера сезона? Огромный опыт научиться терпеть. В этом слове много направлений: ситуацию, то, что игроки делают на поле, на другие факторы, которые влияют на результат. Мы сыгрывались по ходу сезона, считаю, нам это удалось, в плане тренеров. Хочу поздравить Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова. Это достижение всех людей, которые находятся с нами 24 часа в сутки. Это даёт мне возможность дышать спокойно. Горжусь, что нахожусь в такой группе тренеров. Мне посчастливилось смотреть за их игрой», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, сегодня КХЛ назвала тройку номинантов на приз лучшему тренеру прошедшего сезона в КХЛ. В неё вошли Фёдоров, Игорь Ларионов и Зинэтула Билялетдинов.
- 11 мая 2023
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