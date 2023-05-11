Есмантович: никто из молодых игроков ЦСКА не уедет в Америку — это маленькое счастье
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что в этом году никто из молодых воспитанников не покинет клуб для продолжения карьеры в Северной Америке.
«Сейчас мы формируем новую команду, уже перезаключили несколько контрактов, в разработке ещё несколько контрактов. У нас идёт планомерная работа, мы переподписываем наших молодых игроков. И в этом году у нас есть маленькое счастье – никто из молодых ребят не уедет в Северную Америку. Для нас это счастье, потому что каждый год мы теряем тех ребят, которые уезжают, и в этом году мы надеемся, что справимся с этим. По крайней мере, мы с этим боремся. У нас хорошее пополнение среди молодёжи», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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