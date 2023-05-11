Президент ЦСКА: не удивлён, что Фёдоров номинирован на лучшего тренера сезона

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил включение Сергея Фёдорова в тройку номинантов на приз лучшему тренеру прошедшего сезона КХЛ.
«Номинация Фёдорова на приз лучшему тренеру сезона КХЛ? Это правильно, в финале Западной конференции мы столкнулись с серьёзным соперником – питерским СКА, который возглавляет молодой и амбициозный тренер – и с ними Сергей Викторович справился. У нас игра построена по другому принципу, в этом году удалось это доказать.
Сыграли в финале с лидером Восточной конференции, на протяжение многих лет мы играем по два финала. По факту движения тренеру приходится справляться с серьёзным барьером. Полностью согласен с номинированием Сергея Викторовича.
После сезона спросил у него, как ему этот тяжёлый сезон, он ответил: «Большая школа уметь терпеть». Столкнувшись в финале с Билялетдиновым, у Сергея были сложности взламывания оборонительного хоккея, я не удивлён, что он номинирован», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, сегодня КХЛ назвала тройку номинантов на приз лучшему тренеру прошедшего сезона в КХЛ. В неё вошли Фёдоров, Игорь Ларионов и Зинэтула Билялетдинов.
- 11 мая 2023
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