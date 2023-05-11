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Стал известен окончательный состав сборной Казахстана на матчи чемпионата мира

Стал известен окончательный состав сборной Казахстана на матчи чемпионата мира
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Как сообщает «Шайба.kz», в окончательный состав сборной Казахстана на матчи чемпионата мира попали 25 хоккеистов — 22 полевых и 3 вратаря.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко.

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королёв, Кирилл Полохов, Валерий Орехов.

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Главным тренером сборной является Галым Мамбеталиев.

Сборная Казахстана на чемпионате мира попала в одну группу со Словенией, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Канадой. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Действующим победителем является сборная Финляндии.

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