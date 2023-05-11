В ЦСКА объяснили, как ситуация в Казахстане повлияла на уход из команды Адама Рейдеборна

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб был вынужден расстаться с вратарём Адамом Рейдеборном, потому что по некоторой информации защитник Даррен Диц лишился казахстанского паспорта и может с нового сезона стать легионером в КХЛ.

«Существует информационный вброс, что у некоторых игроков с двойным гражданством, а именно с казахстанским, могут отозвать эти гражданства. А у нас подписан долгосрочный контракт с Дарреном Дицем, и мы не продлеваем отношения с Артёмом Сергеевым, и у нас остаётся баланс на приобретение одного защитника.

Поэтому чтобы не рисковать ситуацией, а мы бы с удовольствием оставили Адама Рейдеборна, и у нас была такая договорённость, но в рамках текущей ситуации мы рассматриваем приобретение иностранного защитника, дабы не рисковать. Нам пришлось пожертвовать Адамом, и он продолжит карьеру не у нас. Эта ситуация нас предупредила и повлияла на клуб», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Диц не отказался от канадского гражданства, а значит, по законам Казахстана лишился казахстанского гражданства и стал считаться легионером в КХЛ.