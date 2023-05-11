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Есмантович: некоторые из иностранцев ЦСКА финансово помогают ребятам в зоне проведения СВО

Есмантович: некоторые из иностранцев ЦСКА финансово помогают ребятам в зоне проведения СВО
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что некоторые иностранные хоккеисты армейского клуба финансово поддерживают бойцов, участвующих в СВО.

«Вот эта ситуация, связанная с СВО, она влияет на наших иностранцев, которые находятся здесь в стране. И те ребята, которые остаются здесь и продолжают играть, это боевые ребята. Они терпят разные вещи, а некоторые из них даже помогают финансово тем нашим ребятам, которые находятся в зоне проведения СВО. Это дорогого стоит, и об этом можно сейчас сказать. И мы в этом плане стоим в первом ряду – не только ребята, но и клуб», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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