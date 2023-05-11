«Лада» продлила контракты с вратарём Захаровым и защитником Глуховым

Хоккейный клуб «Лада» продлил договор с вратарём Даниилом Захаровым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что контракт рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер. Также клуб заключил односторонний контракт на один сезон с защитником Николаем Глуховым.

Последние четыре сезона Захаров защищал ворота «Ладьи» в МХЛ и привлекался к работе с основной командой. Даниил играл за «Ладу» в контрольных матчах, но в официальных пока не дебютировал. В МХЛ Захаров одержал 39 побед в 104 матчах, заработал коэффициент надёжности 2.98 и отразил 90,8% бросков по своим воротам.

Глухов в сезоне-2022/2023 выступал за «Ладу» в ВХЛ. В 50 матчах регулярного чемпионата на его счету 19 (10+9) очков. В семи матчах плей-офф Николай набрал 2 (1+1) очка.